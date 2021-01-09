Rıdvan Dilmen'in NTV'deki "Yüzde 100 Futbol" programındaki sözleri şu şekilde:

Fatih hoca Milan - Liverpool maçında yorumcuydu. 'Maç 3-0'dan dönmez' demişti. Ben olsaydım ben de aynı yorumu yapardım. Şimdi çok daha iddialıyım. Gençlerbirliği'nin girdiği 2 pozisyon var, son pasları atamadıkları pozisyonları var. Galatasaray'ın 8 poziyonu var 4'ünü attı. Şu anki tablo 10 gol geliyor gibi duruyor. 6-3, 7-4 gibi bir skor oluşabilir.

Bir de Gençlerbirliği davetiye çıkarıyor Galatasaray'a. Başkan Murat Cavcav maç öncesi biz kazanabiliriz demişti. Bu kadar cesur oynarsan cezayı keserler..

Fatih Hoca 'Beyler adamlar geliyor dikkat edin!' derse, kontrataktan gol atabilir Galatasaray... Ama bu oyun devam ederse ben Gençlerbirliği'nin de gol atabileceğini düşünüyorum. Enteresan bir 2. yarı bizi bekliyor.

Rıdvan Dilmen'in 90 dakika değerlendirmeleri:

Galatasaray, Beşiktaş'a nispet yaptı. Galatasaray da, Gençlerbirliği de hakem de böyle istedi. Galatasaray her oyuncusunu görmek istedi 70'ten sonra... 80'den sonra da frene bastılar zaten ama ondan önce 'Acaba Beşiktaş'ın 10-0 rekorunu kırar mıyım?' diye de düşünmüştür. Maç 'Buradan dönmez' demiştik. Bu maçın ilk yarısı 3-0 da olsaydı yine dönmezdi.

Galatasaray ciddi moral de kazandı. Gol yemedi, gollü kazandı. En erken gol atan takım oldu. Gençlerbirliği adına da hiçbir şey söylemeyeceğim. Saygısızlık anlamasınlar. Ben genel de 'Rakip de kötüydü' diyenlerden değilim ama Fatih hoca Mustafa Kaplan'a 'Böyle oynayın' dese, bu akşam oynadıkları gibi oynarlardı.



















