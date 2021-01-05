Rıdvan Dilmen, NTV kanalında Misli.com'un katkılarıyla yayınlanan "%100 Futbol" programında Konyaspor ile Galatasaray arasında oynanan maçıyorumladı

Rıdvan Dilmen, "Çok iyi bir kanat organizasyonuyla Diagne golü attı. Maç 1-0 iken Konya'nın kaçırdığı net pozisyonlar var. İkinci ayrı ne olur dersen, ben ibrenin Galatasaray'dan yana olduğunu düşünüyorum. Fakat hem Luyindama hem Donk çok boşluk veriyorlar. Konyaspor aynı oyunu oynar ama Galatasaray çok eveleyip geveliyor geride...Emre Akbaba etkisiz, Belhanda etkisiz..." ifadelerini kullandı

MAÇ SONU AÇIKLAMALARI

"Galatasaray temposu düşük ligde BAY olduktan sonra çok yorgunlar görüyoruz. Zoraki pas yapıyorlar sanki. 3 farklı kombinasyon denediler"

"Luyindama, sahanın en kötüsüydü. Formdayken çok fit stoper ama 6 ay ara veren ve fiziği kalın olan oyuncuların toparlaması çok zor. Koşmak istiyor ama vücut gitmiyor"

"İki penaltıyla ilgili de yorum yapmak istemiyorum, oyuna bakıyorum. İsmail Kartal'ın takımları her zaman maçların sonunu iyi oynar, yine iyi oynadılar"

"Fatih Hoca iki kanada oyuncu istiyordur. Forvet istiyordur. Sağ bek, sol bek, stoper... En çok transferi Galatasaray'ın yapmasını bekliyorum"



