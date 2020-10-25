Rıdvan Dilmen: Eddie Newton gönderilecek

﻿﻿﻿Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV ekranlarında yayınlanan ve Misli.com'un sunduğu "%100 Futbol" programında Fenerbahçe - Trabzonspor maçını ilk yarısını değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen, "Fenerbahçe maçın ilk 15 dakikasında öldürücü bir tempoyla başladı. Trabzonspor bu şoku atlatamadı. Trabzonspor'un stoperi Vitor Hugo'yu çok beğendim. Çok dengeli. Ön tarafta da rahatsız edici bir Abdülkadir Ömür var"

"Fenerbahçe'nin yediği golde Sosa ve Lemos aynı dili konuşmasına rağmen hata yaptı ama Gökhan Gönül'ün artık çekip indirmesi gerekirdi. Maç öncesi herkes Fenerbahçe’yi favori görüyordu. Hatta Trabzonsporlu kardeşlerimiz de biz galip gelemeyiz diyorlardı. Kendi totemlerini yapmışlar..."

"Maçın değişmesi için Erol Bulut'un müdahalesi gerekiyor. Oyuncu ve pozisyon değişikliği yapılmalı, Caner'in Milli Piyango ortalarıyla gol atması zor Fenerbahçe'nin" ifadelerini kullandı

MAÇ SONU AÇIKLAMALARI

"Trabzonspor ince bir çizgide gidiyor. Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarından puan çıkmaması travma oldu. Trabzonspor maçta tek kart gördü ve 1-1 olunca çözüldüler. Planlamayı doğru yapan ile yanlış yapanın farkını gördük"

"Trabzonspor pandemi sonrası oynanan 8 haftada çok kötü gitti. Sonrasında teknik adam konusunda yanlış yaptılar. Trabzonspor'un geçen yıldan beri devam eden kötü özelliği, önde oldukları maçlarda hep puan kaybediyorlar"

"Fenerbahçe'nin güçlü bir kadrosu var ama Trabzonspor'un bu kadar güçlü kadrosu yok. Colman, Sosa, Selçuk İnan gibi orta sahalardan sonra bu orta sahalarla olmaz. Fenerbahçe'de Erol Bulut devre arasında ya herro, ya merro dedi. Ciddi riski aldı ve kazandı"

"Fenerbahçe şu an ligin uzak ara en iyi takımı. Risk alan hocayı severim, Erol Hoca oyuncu değişiklikleriyle gönlüme girdi. Erol Hoca'ya beğeniyorum ama bana göre bu maçta fazla abartılı risk aldı"

"Teknik direktör değiştirme sezonu açıldı. Eddie Newton'un son şansıydı, bence gönderilecek. Bir duyumum yok ama zaten yanlıştı. Aklımda bir takım daha var hoca değişikliği için ama söylemeyeceğim"



