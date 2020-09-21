Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV ekranlarında misli.com'un sunduğu "%100 Futbol" programında Fenerbahçe - Hatayspor maçının ilk yarısını yorumladı. Rıdvan Dilmen, çok fazla pozisyon olmayan ilk yarı için "Fenerbahçe için kaybedilmiş uzatmalarla 47 dakika var, Fenerbahçe'nin daha ofansif bir orta saha tercih yapması lazım" ifadelerini kullandı

"Hatayspor geçen hafta farklı Başakşehir'i yendi ama farklı yendi, bekleyip kazandı. Şimdi pas yapıp oynamaya çalışan bir takım var. Kaybedilmiş uzatmalarla 47 dakika var bence. Hatayspor daha ofansif bir kadro çıkacağını bekliyordu ama öyle olmadı. Orta sahada Fenerbahçe'nin daha ofansif bir tercih yapması lazım"

"Sosa ve Mert Hakan'ın fiziksel durumu iyi değilse Deniz ikinci yarı başlayabilir. Ferdi rakibini zorluyor, kalırsa sahada sonuca gidebilir. Sosa'nın 40-45 dakika oynar diye düşünüyorum"

MAÇ SONU AÇIKLAMALARI

"Fenerbahçe taraftarının yanıldığı bir nokta var. Fenerbahçe'nin kadrosu çok güçlü değil birbirine yakın iyi oyunculardan kurulu. Fenerbahçe'nin ligin yeni takımına karşı böyle bir kadro ile oynamaması lazım. Problem çözücü oyuncularla baştan başlamak lazım"

"Hatayspor son anlarda golü yemiş olsaydı mücadelesine yazık olurdu. Maçın hakemi için şunu söylemek lazım, kartları bana göre doğru. Tartışılacak bir pozisyon olmadı"

"Son olarak söylersek Fenerbahçe'yi hazır görmedim. Vedat'ın mesela nasıl bir performans vereceği belli ancak Enner Valencia belki bizi yanıltabilir ama saman alevi gibi bir performansı var"

"Vedat Muriç'e de 'geçmiş olsun', yarın testi var, Perşembe günü testi var. Menajeri Haluk'ta da çıktı ona da 'geçmiş olsun' umarım bu son şanssızlığı olur"

"Derbi maçları farklı olur. Seyircili olsa ben %60 Galatasaray derdim ama seyirci olmayınca farklı oluyor"

MHK başkanı ile ilgili özel açıklamaları

"Aziz Bey'i iyi tanırım, ben konuşursam farklı olur derdi bazen Fatih hoca da söyler. Kimseye saygısızlık yapmadan eleştiri yaparım. Bu yıl tuhaf bir durum oldu. Serdar Tatlı, daha önce MHK yönetimi kurulu görevi yapmış eski bir hakem MHK başkanı oldu. Benimde tanıdığım bir isim. Fakat bu durum farklı yorumlara neden oldu. 'Rıdvan Dilmen' sezonu olsun diye tweet atıldı. MHK başkanını diyelim ki ben getirdim, ne yaptılar hakemler daha iki hafta oldu"

"Türkiye'de savcılıkların futbol camiasında 'Temiz Eller' operasyonu yapması lazım. Temsilciler, Federasyon temsilcileri ve ben dahil gazeteciler araştırmadan geçirilmesi lazım."











