Süper Lig'in 6.haftasında Fenerbahçe , sahasında Giresunspor'u konuk etti. Mücadele 2-1Fenerbahçe üstünlüğü ile sona erdi. Rıdvan Dilmen, TRT Spor'da yayınlanan "100'de 100 Futbol" programında ilk yarıyı ve maç sonunu değerlendirdi. Dilmen, Fenerbahçe'nin Koreli futbolcusu Kim Min-Jae'yi överken yenitransfer Crespo'yu eleştirdi.

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şöyle;

Fenerbahçe hızlı ve çabuk oynamaya çalışırken telaşlı oynuyor. Bundan dolayı top kayıpları oluyor. Ön tarafta beklenen baskıyı yapamıyor. Bundan dolayı rakip yarı alanda kalamıyor Fenerbahçe. Benzer bir ikinci yarı bekliyorum. Kontrataklara dayalı bir oyun. İkinci yarıda Mert Hakan'ın yerine Meyer'in oyuna girmesini bekliyorum. Mesut Özil'in öldürücü pasları var. Kim Min-jae ligimiz için fazla bir oyuncu. Bana göre Fenerbahçe'nin en iyi transferi. Bright Osayi-Samuel'i maçta görmedim.

Rıdvan Dilmen, maç sonunda ise şu açıklamalarda bulundu:

Rakiplerin puan kaybı Fenerbahçe’yi motive edecek diye düşünüyorduk. Motivasyonun paniğe neden olacağını düşünemedik. Benim futbol anlayışıma göre avantajı oynatması gerekiyordu Cüneyt Çakır'ın. Top sola geldiği anda avantajı oynatması gerekirdi oyunu güzelleştirmek adına. Fizik olarak iyi gözükmeyen Mesut Özil’in 65. dakikadan sonra vites artırdığını gördük. Bunun sebebi gol. Bir ilke imza attı. Hem Kadıköy’de gol attı, hem de oyundan çıkmadı. Son bölüm dışında Mesut, Valencia ve Rossi beklentimin altında kaldı. Her şeye rağmen Berisha da iyiydi. Son maça göre biraz daha kıpırdamış halde gördüm.

Crespo’da kalite ve kumaşta bir problem var

Yine üçlü oyna ama 3-5-2 direkt oyna. 3-6-1’de yapabilirsiniz ve savunma arkasında Enner Valencia, Osayi Samuel gibi oyuncuları da kullanabilirsiniz. Gustavo’nun yayında oynayacak oyuncu belirsizliği Fenerbahçe’de devam ediyor. Meyer oynadı, Mert Hakan oynadı ve bugün Crespo oynadı. Crespo’da kalite ve kumaşta bir problem var, ilk 11’de oynayacağını düşünmüyorum.

Fenerbahçe'nin önde baskı yapma ihtimali yok

Bu takımın kim ne derse desin önde baskı yapma ihtimali yok. Mesut’un, Rossi’nin, Pelkas’ın, Valencia’nın bu fizik yapısıyla, Meyer ve Crespo’nun düz oyuncu olmalarından dolayı yapma ihtimali yok. Osayi ve Ferdi yapsa faullü gider.

Geçen seneki Mesut Özil değil bu

Bu takımın, Mesut Özil gibi kaliteli oyuncunun sana puanlar kazandıracağından emin olman lazım. Geçen seneki Mesut Özil değil bu. İrfan Can 1 ay yok, burada o kadar çok sistemle oynayabilirsiniz ki… Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Pereira’nın da bir yoğurt yiyişi olabilir ama bari skora göre değişiklikler yapabilirsiniz. Fenerbahçe 2-0 öndeyken 2-2 olabilir.

Teknik direktör değişikliğinin doğru olmadığını düşünüyorum

Giresunspor namağlup Trabzonspor ve Konyaspor, deplasmanda Fenerbahçe ve kendi evlerinde Galatasaray ile oynadı. Teknik direktör değişikliği kolay ama değişiklik nasıl olur? Takım her gün geriye gidiyorsa bunu yaparsanız. Şu gidişatta teknik direktör değişikliğinin doğru olmadığını düşünüyorum