Rıdvan Dilmen: Cebelitarık’a karşı en iyi oyuncumuz Uğurcan’dı

TRT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, A Milli Takım 'ın Cebelitarık ile oynadığı maçı değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen, "Avrupa'nın en zayıf takımına 48 dakikada gol atamadık. Şimdi ikinci yarıda Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu ve Halil Dervişoğlu'nu alacaksın. Niye öyle başlamayıp 2-0, 3-0 yaptıktan sonra dinlendirmiyorsun? Gerekirse Yusuf Yazıcı'yı sol bek oynat" ifadelerini kullandı.

"Topu Malaga'ya vuruyoruz"

Dilmen son olarak, "Rıdvan boşuna mı çağırıldı? Oynatılmayacaksa Beşiktaş devreye girsin oyuncularını çağırsın. Rakip takım kalenin önünden ayrılmıyor, 3 kere ofsayta düşüyorsun. Her şeyi yapıyoruz, altıpastan topu Malaga'ya vuruyoruz" şeklinde konuştu.

MAÇ SONU AÇIKLAMALARI

"Cebelitarık’a karşı en iyi oyuncumuz Uğurcan’dı. Çok soğukkanlı bir kaleci. Yaptığı kurtarışlar gerçekten efsaneydi. Top rakip kalede oynanıyor. Soğuk olabilir. Konsantrasyonu etkileyebilir. Kornerde çabuk döndü. Onun dışında ikinci yarının başında önemli bir kurtarışı var. Böyle maçlarda önemlidir"

"Bazen skorlar aldatmamalı bizi. Mesela biz Hollanda'yı yendik ama o maçta iyi oynamadık. 20 şutu var Hollanda'nın."