Rıdvan Dilmen: Can abi geldi mi önce başkan ayağa kalkar!

Rıdvan Dilmen'in NTV'de katıldığı yayında Can Bartu için söyledikleri şöyle:

Can abi çok farklı bir insandı. Fenerbahçe'nin futbol ve basketbol branşında forma giyerken Milli Takım'a da seçilmiş birinden bahsediyoruz.

"Hala Can ismi konuluyor"

Şu an babasının bile Can Bartu'yu izlemediği çocuklara Can adı veriliyor. Oğuz Çetin'in oğlunun adı da Can'dır. Çok şık bir insandı. Kıyafetleri şık, konuşması şık bir kişiydi. Ben Can abiden sonra NTVSpor'a gelmiştim. Oyuncu değişikliği yapmıştık adeta.

"Messi, Maradona olmanız lazımdı"

Mesela futbol oynarken hep merak ederdim benle ilgili ne yazmış derdim, okurdum. Çok zor beğenirdi. Messi, Maradona olmanız lazımdı. Çok çok iyi oynamanız lazımdı beğenmesi için.

"Önce başkan ayağa kalkardı"

Onun ağırlığı Türk futbolunda kimsede yoktu. Onun şıklığı kimsede yoktu. Can Bartu geldiği zaman önce başkan ayağa kalkar. O geldiği zaman ayak sesleri önceden gelirdi. Keşke daha fazla yaşasaydı. Alla nur içinde yatırsın Can abimizi...

