Rıdvan Dilmen: Bu yıl hakemler konuşulacak

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV ekranlarında yayınlanan ve Misli.com'un sunduğu "%100 Futbol" programında Başakşehir - Galatasaray maçını değerlendirdi. Rıdvan Dilmen ilk yarı sonunda sert açıklamalar yaptı. Dilmen, "Benim şahsiyetime karşı kimse 'şeytan' diyemez. Benim adım Rıdvan, soyadım Dilmen. Çıkıp ispatlamak zorundasınız" şeklinde konuştu ve yarın belgeleri ile açıklamalar yapacağını söyledi. Dilmen, "Tarihte olmayacak kadar bu yıl hakemler konuşulacaktır. Yarın anlatacağım. Belgeli konuşacağım. Her şeyi anlatacağım" şeklinde konuştu.





'Benim şahsiyetime karşı kimse 'şeytan' di-ye-mez'

"Benim adım Rıdvan, soyadım Dilmen. Bana oyun sahasındaki oyunuma dair 'Şeytan' dendi. Benim şahsiyetime karşı kimse 'şeytan' di-ye-mez. Benim adım Rıdvan. Çıkıp ispatlamak zorundasınız o zaman"

"Penaltı pozisyonunu konuşalım? Geçen hafta Fenerbahçe maçında şunu dedim; oyun kuralları penaltı diyor ama ben penaltı vermem. Tarihte olmayacak kadar hakemler konuşulacak, neler yaptılar, herkes hakem konuşuyor. Bununla ilgili de belgeleri bazı şeyler konuşacağım"

"Bu yıl hakemler konuşulacak"

"Türkiye Cumhuriyeti tarihinde olmayacak kadar bu yıl hakemler konuşulacaktır. Yarın anlatacağım. Belgeli konuşacağım. Her şeyi anlatacağım"

"Bu hakemi FIFA falan yapacaklarsa sakın yapmasınlar. Penaltıdan dolayı değil Marcao’ya vermediği 2 sarı karttan dolayı yapmasınlar. Ben taraflıyım, ben Fenerbahçeliyim ama gördüğümü de söylerim"