Ünlü futbol adamı Rıdvan Dilmen, sosyal medya hesabı üzerinden 'Merak Ediyorum' başlıklı 3 paylaşım yaptı. Fenerbahçe , Beşiktaş ve Galatasaray 'ın teknik direktör konusunu henüz çözüme kavuşturamamış olmasına tepki gösteren Dilmen, Süper Lig'in Üç Büyükler'ini sert bir dille eleştirdi.

Toplamda 60 milyon taraftarı olan 3 kulübün teknik adam konusunda geç kaldıklarını ifade eden Dilmen, şu ifadeleri kullandı:

''Lig bitti, üzerinden 1 ay geçti. Beşiktaş 1 gol farkla şampiyon oldu. Bir başka deyişle Galatasaray 1 gol farkla şampiyon olamadı. Fenerbahçe matematik olarak son haftaya kadar şampiyonluk şansını korudu, hatta sondan 2. hafta Sivasspor maçını kazansa büyük ihtimalle şampiyon olacaktı.''









'Sergen Yalçın, 'Cumaya kadar sonuçlanır' dedi'

''Çok dar kadrosuyla Sergen Yalçın, büyük bir iş başardı ve takımı şampiyon yaptı. Fatih Terim'li Galatasaray, ne derseniz deyin Malatyaspor kalecisi Ertaç, olağanüstü oynamasa şampiyon olacaktı. Müthiş başarı elde eden Sergen Yalçın'la dün konuştum, henüz anlaşma sağlanamamış. ''Cumaya kadar sonuçlanır.'' dedi.''

'Ali Koç adaylarını 3'e indirmiş'

''Galatasaray kongre sürecinde, takım hazırlıklara Selçuk İnan ve Necati Ateş'le başlamak zorunda kaldı. Fenerbahçe ince eleyip sık dokumak istiyor. Ali Bey'le bugün görüştüm. Teknik direktör adaylarını 3'e indirmiş. Muhtemelen 1 hafta içinde belli olur dedi.''

'Geç kalmadık mı?'

''Yöneticilerin iyi niyetinden şüphem yok ama toplamda 60 milyon taraftarı olan 3 kulübün henüz anlaşmaya varıp imza attıkları bir teknik direktörleri yok! Geç kalmadık mı?''









'Peki ya transferler?'

''Hadi 1 hafta 10 güne teknik direktörleri bulduk. Peki ya transferler? Kimler gelecek, kimler gidecek? Yeni teknik direktör hangi mevkilere oyuncu isteyecek, kadroda kimleri istemeyecek?''

'Hazır olacaklar mı hem fizik hem kadro olarak?'

''Kesin olan bir şey var ki takımlar kısa vadede tam kadroda çalışmaya başlayamayacak. Ayrıca 3 büyüklerden Galatasaray ve Fenerbahçe ön eleme oynayacak. Bu ön elemeye hazır olacaklar mı hem fizik hem kadro olarak? Geç kalmadık mı?''

TFF'nin de kulüpler gibi geç kaldığını vurgulayan Dilmen, şu sözlerle sitem etti:

'TFF geç kalmadı mı?'

''Hadi kulüplerimiz teknik direktör seçiminde geç kaldı, oyuncu transferinde geç kaldı, planlamada geç kaldı... TFF geç kalmadı mı? Mesela önümüzdeki yıl kaç yabancı olacak, kaç takım düşecek?''

'Belirsizlik sürüyor'

''Evet TFF açıkladı. (TFF'nin kararı 8+6 yabancı, önümüzdeki 2 sezon da 4'er takımı ligden düşürerek ligi 18 takıma sabitlemek) ama kulüpler kabul etmiyor, yani belirsizlik sürüyor.''









'Ailece geç kalmışız! Haberimiz var mı'

''TFF, bu 2 önemli konuyla ilgili kararını, muhattaplarını yani kulüplerimizle hiçbir istişare yapmadan aniden alıyor! Kaldı ki bu kararların en az 1 yıl önceden alınıp resmi olarak kulüplere bildirilmesi gerekiyordu. Yayıncı kuruluşla da ödeme konusunda 'Yine, yeni, yeniden' indirim ve ödeme problemi yaşanıyor. Kulüpler son taksitlerini almamış. Sorunun sahibi TFF bu krizi de çözemedi. Ailece geç kalmışız! Haberimiz var mı?''