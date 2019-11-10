Rıdvan Dilmen: Bizden kötü lig yok

Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Beşiktaş, sahasında karşı karşıya geldiği Denizlispor'u 1-0 mağlup etti.

Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın kazandığı karşılaşmayı NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.

Sözlerine genel olarak haftayı ve ligi değerlendirerek başlayan Dilmen, "İlk 8 takımın 6'sı bu haftayı kayıpsız geçti. Malatya, Alanya berabere kaldılar. Ona rağmen kopma yok. Beşiktaş 3'te 3 yaptı, Sivas yine son 3 maçı kazandı. Alanya, son 3 maçta 2 puan aldı. Fenerbahçe vasat oynayıp kazandı. Trabzonspor şartlar kötüydü iyi maç oynamadı. Başakşehir hala şampiyonluk adayım. Galatasaray da istediğini aldı. Denizlispor son maçlara göre daha iyiydi. Bugün fena oynamadılar. İlk 8 takım birbirine yakınken altlar biraz sıkıntılı. Gaziantep kazansa Galatasaray'ın önüne geçiyordu" dedi.

Ligin oyun keyfi anlamında ise sıkıntılı geçtiğini belirten Dilmen, "Keyifsiz bir hafta sonu oldu benim için. İşkence gibiydi. İddia ediyorum Avrupa'da bizden kötü lig yok. Çok üzülüyorum. Allah bana yorumculuğumda inanamadığım bir şeyi söyletmesin. Rabbime duam bu. Hakemlerin yeteneğini tartışırız ama her geçen gün atamalarla da algılarla da görebiliyoruz ki futbolumuz daha güvensiz, daha kötüye gidiyor. Trabzonspor lehine maçın başında ki pozisyon penaltı daha sonra Abdulkadir’in kırmızı kart pozisyonuna ben de kırmızı derim. İkinci yarı o maçta hakem darmadağın oldu. Pereira’yı atamadı. Bence hakemlerin geçmişinde kesinlikle futbolculuk olmalı" dedi.

Beşiktaş'ta bugün öne çıkan isimlere değinen usta yorumcu, "Beşiktaş'ta bugün Vida'yı beğendim. Gökhan yine bayağı canlıydı. Bence Karius da artık taraftarla barıştı. Son haftalarda çok iyi oynuyor. Beşiktaş, bu oyuncularla çok iyi yerlere gelemez. Nasıl Fenerbahçe'nin bu kadroyla çok hızlı oynama şansı yoksa Beşktaş'ın da bu kadroyla olgun olma şansı yok" dedi.



