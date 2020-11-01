Beşiktaş, Süper Lig’in 7. haftasında Yeni Malatyaspor’u tek golle geçti. Rakibi karşısında zorlanan ve ilk yarıyı 0-0 berabere tamamlayan siyah-beyazlı ekip, ikinci yarıda Cyle Larin’in attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Cyle Larin, bu sezon dördüncü kez fileleri havalandırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemede Beşiktaş’ın PAOK’a 3-1 yenildiği maçta takımının tek golünü atan Kanadalı futbolcu, Süper Lig’de ise Fraport TAV Antalyaspor, Yukatel Denizlispor ve Yeni Malatyaspor karşılaşmalarında meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

'Maçın en iyi oyuncusu Larin'

90 dakikayı kişisel twitter hesabından değerlendiren usta yorumcu Rıdvan Dilmen, maçın adamı olarak Larin'i seçti, ''Beşiktaş top rakipteyken 10 üzerinden 8, top kendisindeyken ise 10 üzerinden 6'lik bir futbol oynadı bu akşam. Eğer topa sahipken oynadığı oyunu da geliştirirse gelecek Beşiktaş için aydınlık. Ayrıca bana göre maçın en iyi oyuncusu Larin'di.'' ifadelerini kullandı.







