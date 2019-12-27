Rıdvan Dilmen: Beşiktaş taraftarı tarihe geçti!

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

NTV'de %100 Futbol programında usta yorumcu Rıdvan Dilmen, karşılaşmanın ilk yarısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İşte Dilmen'in açıklamaları:

"Ahmet Bey'in bir açıklaması var. Federasyona tehditvari açıklamalar. Süre veriyoruz ya kayıtları açıklasınlar ya da mahkemeye gideceğiz. Ben açıkçası bu üsluba saygı duymuyorum. Beşiktaş taraftarını ise bir o kadar da tebrik ediyorum. Beşiktaş taraftarı tarihe geçmiştir bugün. Helal olsun. Beşiktaş taraftarlarına helal olsun, Fırat Aydınus ile kafa yapıyorlar. Bugün Beşiktaş taraftarı tarihe geçti. Ezilen bir hakem gördüler, içlerine sindiremediler"

"Bu maçı Beşiktaş, %99.9 kazanır. İki değişiklik yapar, çevirir. Bence Gençlerbirliği çok iyi başladı. Çok beceriksiz oyuncuları var Beşiktaş'ın. Bir şekilde maçı 9 kişi götürmek kolay değil. Zaten en önemli oyuncularından 3'ü sakat, cezalı. Bence ikinci pozisyonda VAR hakemi doğru yaptı. Kırmızı değil demem. Diyeceksiniz ki neden hakeme sallıyorsun. Vida bir faul yapıyor rakibine. Beşiktaş taraftarı niye faul vermediğini biliyor, kart vermesi gerektiğini de biliyor. Gözünün önünde faul vermiyor. Rakip oyuncu itiraz ediyor ki eder insansın. Sonra sarı kartı veriyor. Orasını kollama artık. Oyuncu küfür ettiyse asla kabul etmem. Oyuncuyu bitirdin zaten. %100 faulü vermedin, itirazı cezalandırdın sonra kollama artık"

"Beşiktaş taraftarı da Fırat Aydınus'la, Türk futboluyla, MHK ile makara yapıyor. Ahmet Bey'in yaptığı mı Beşiktaş taraftarının yaptığı mı daha acıtıcı. Bende iz bırakan Gençlerbirliği'nin oyunu ve Beşiktaş taraftarı... Bugün Beşiktaş taraftarı, güzel bir imza atmıştır. Doğru, haklı, şahane bir MHK ve hakem eleştirisi yapmışlardır"