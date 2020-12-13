Rıdvan Dilmen, Misli.com'un sunduğu ve NTV'de yayınlanan '%100 Futbol' programında Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen, "İlk 25 dakika bu ligin lideri olmayı hak eden bir takımla karşılaştım. 1-0'dan sonra ise Beşiktaş biraz daha fazla gelirken bir de kaçırdığı net gol pozisyonu var."

"İkinci yarıda mutlaka Rosier'yi çıkarması gerekiyor. İlk yarıda atılabilirdi. O yüzden de Sergen hocanın Necip veya N'Sakala'yı almasını bekliyorum."

MAÇ SONU AÇIKLAMALARI

"Haftanın kazananı Galatasaray ve Alanyaspor. Beşiktaş'ta Ghezzal oyun içerisinde çok arzuyu koyan bir oyuncu değil. Aslında tipik bir forvet arkası, oyun kurucu gibi"

"Fenerbahçe'nin Bakasetas'ı alamaması Alanya'ya yaradı ama Pelkas'a yaramadı. Erol hoca çok istiyordu, haklıymış istemekte"

"Karagümrük'te Enzo Roco, Beşiktaş'a açtığı 2 milyon Euro'luk FIFA davasını kazanmış. Oyuncuya 'git' dediniz, o da gitti. Şimdi 17 milyon TL mecbur para ödeyeceksiniz. Bunlar hep planlama hatası"



