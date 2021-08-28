Rıdvan Dilmen: Batshuayi başka bir şey

TRT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, %100 Futbol programında Beşiktaş -Vavacars Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi.

İşte Rıdvan Dilmen'in ilk yarı değerlendirmesi;

"Alex ve Batshuayi ilk kez 11'de başladılar. Karagümrük de Beşiktaş da beni yanıltmadı. Maçın henüz başında Beşiktaş Batshuayi ile gole yaklaştılar. Beşiktaş ilk 20-25 dakika çıkabildiler. Karagümrük de Beşiktaş'ı kendine uydurmaya çalıştı. Ama Beşiktaş'ın çok etkili oyuncuları var, seyircisi de etkili oldu."

"Alex ve Batshuayi'nin başlamak normal, herkes performanslarını merak ediyordu. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak takım, Alex Teixeira gibi oyuncusu varsa taktiğini değiştirmeli. Teixeira tek ön libero oynamanız başınıza iş açabilir. Mükemmel bir gol attı."

"Penaltı gibi gol"

"Alex Teixeira penaltı gibi gol attı. 30. dakikada gol, penaltı derim. Kaleci kaldı öyle. Hazır olup, olmaması bunlar farklı. O an, karar vermesi, ayak içi ve hüner. Penaltı gibi gol attı. İlk yarı 4-1 bitebilirdi. Larin'in, Batshuayi'nin kaçırdıkları var. Direkten dönen top var"

"Beşiktaş 2. golü bulmalı"

"Beşiktaş, 2. golü bulursa çok rahatlar. Karagümrük'ün 2 orta saha oyuncusu sarı kartlı Beşiktaş bunu değerlendirebilir. Sergen Yalçın Batshuayi'yi 60. dakika çıkarmalı. 1-0'lık skor Beşiktaş'a yetmez mutlaka 2-0'ı bulmalı. Beşiktaş'ın yedek kulübesine baktığımızda skoru 4'e 5'e getirebilecek oyuncular var. Teixeira ve Batshuayi çok isekli coşkulu oynuyor. onlara ara pası atacak oyuncular var. Forrvet oyuncusugol atmak ister ama Batsuhayi acayip bişey sürekli arıyor."









Dilmen'in maç sonu değerlendirmesi;

"Beşiktaş Kaldığı yerden devam ediyor. Coşku anlamında. Galatasaray da Fenerbahçe de aynı durumda. Beşiktaş maçın favorisiydi. Beşiktaş hem kadrosunu hemen hemen korudu ve takviyelerle güçlendirdi. Transferlerin geç olmasının nedeni Sergen Yalçın ile geç anlaşılması."

"Beşitaş'ın en iyi yaptığı şey 4-1-4-1'i iyi oynaması. Geçen seneden Sergen Yalçın'la beraber iyi bir sistem kurdular. Ama bu sene bir de Şampiyonlar Ligi var. Her ikisini de götürebilmek için kadro derinliği var. Bazı maçlarda taraftar 4-2-3-1'e hazırlıklı olsun."

"Sergen Hoca sistem değişikliğine gitti"

"İlk 2 haftamnın 11'i ve sistemi aynıydı. Geçtiğimiz yıldan beri sahaya dizilişi kolay yazılan bir takımı. Şimdi işler değişti. 40 maç oynayacak. Şampiyonlar Ligi ile birlikte. 3. hafta ile birlikte Sergen Hoca sistem değişikliğine gitti. Hoca Texeira'yı aldım sistemi değiştirdi. Salih'i yeniden 4-14-1 sitemi oynatmayı düşündü ama orta alanda ikili olarak kaldı."

Batshuayi yorumu

"Batshuayi, Jardel gibi ama başka birşey, savunma arkasına yaptığı koşular var. Bazen ofsayta takıldı fakat daha sonraları onu da aştı. Hızlı bir oyuncu. İyi bir transfer yaptıklarını düşünüyorum. Tabi ki Larin'e göre daha hazır değil. Formda değil. Daha iyi olacaktır"

"Kırmızı karta rağmen..."

"Karşılaşma 3'e 4'e gider diye beklerken noldu kırmızı kart geldi. Ama Beşiktaş kırmızı karta rağmen ikinci golü bulabilirdi."

"Tam konsantreler"

"İlk 3 hafta çok yanıltıcı olabilir. Ama net bir şey söylemeliyim 4 büyükler maç bitmeden bitti demiyecekler. Diğer takımlar 4 Büyükler'e tam konsantre geliyorlar. Güzel bir lig bizi bekliyor. Bundan sonra tabi ki hatalar da olacaktır ama güzel bir lig bizi bekliyor."