Rıdvan Dilmen: Başakşehir şampiyonluğu kaybetmek için uğraştı

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV kanalında yayınlanan "%100 Futbol" programında Konyaspor-Başakşehir ve Denizlispor-Trabzonspor maçları üzerinden şampiyonluk durumunu değerlendirdi. Rıdvan Dilmen, iki şampiyonluk adayının da kaybetmesi üzerine, "Bir futbol mucizesi olmazsa Başakşehir haftaya tur atar" ifadelerini kullandı

Dilmen geçen sezon olduğu gibi bu sezonda Başakşehir'in şampiyonluk fırsatı kaybetme noktasına geldiğini ama Trabzonspor'un avantajı kullanamadığı dile getirdi

Dilmen, "Başakşehir en mutlu yenilgisini aldı. Çünkü bir hafta daha eksildi. Geçen hafta %85 demişti, devre arasında biraz düşürdü ama Başakşehir büyük bir mucize olmazsa gelecek hafta tur atar. Trabzonspor o kadar kritik bir gol yedi ki. Teknik adamı eleştirmek tabii kolay ama kazanmak istediğiniz maçı kötü oyuncularla devam edemezsiniz" ifadelerini kullandı

"Hem alt taraf için hem de üst taraf için ilginç sonuçlar oldu. Başakşehir geçen sezonlar gibi şampiyonluğu kaybetme noktasına geldi ama Trabzonspor kullanamadı. Şimdi Başakşehir baktığın zaman son 4 sezonda en çok puan toplayan takım."