Rıdvan Dilmen: Bana göre top çıktı

"Açıkçası bu haftanın Beşiktaş-Sivasspor maçının heyecanlı ve güzel olacağı belli. İki takım teknik direktörü de ofansif oynayan isimler. Oynamak istiyorlar"

"Hakan Arslan tabii önemli bir oyuncu. Dünya futbolu zamanla robotlaşmaya başladı. Bugün mesela 4 tane gol oldu Gençlerbirliği-Kayserispor maçında sadece biri sayıldı. Hakemlerin dikkatleri artık gitti"

"Çizgi kamerası olsun ama penaltı vs. gibi kararlara hakemler belirlesin. Mesela N'Koudou bir faul yaptı, durdurup fotoğrafa bakarsan başka karar verirsin"

"Gol pozisyonunda top çıktı mı? bana göre çıktı ama burada kararı hakeme bırakmak lazım"