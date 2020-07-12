Rıdvan Dilmen: Atanın ve tutanın iyi olacak

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV kanalında yayınlanan "%100 Futbol" programında Ankaragücü ile Galatasaray arasında oynanan maçın ardından konuştu. Dilmen, Galatasaray'da özellikle Muslera'nın yokluğu ile ön tarafta yaşanan eksikler nedeniyle kötü bir seri yaşadığını ifade etti

Galatasaray daha önce oynadığından farklı oynamıyor ki. Muslera kurtarıyordu ardından ön tarafta iyi oyuncu bir gol atıyordu 1-0, ardından bir kez daha Muslera çıkartıyordu sonra oluyordu fark iki. Neden hep maçın adamı Muslera diyorduk? Atanın ve tutanın iyi olacak"

"Trabzonspor mesela bir kaç maç Uğurcan sallandı, Sörloth ve Nwakaeme bir yavaşladı hemen sendeledi. Başakşehir'de ise Mert kurtarıyor, öndekiler gol atıyor."

"Muslera ve Gomis olsa.."

Galatasaray'ın kadrosuna baktığımız zaman iyi oyuncular var ama Muslera gibi Gomis gibi fark yaratan oyuncular değil. Emre Akbaba iyi oyuncu, Mariano iyi bek diğer oyuncular var ama mesela şu kadroda Muslera ile Gomis olsa 10 puan fazlası olurdu.."



