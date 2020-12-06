Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan Misli.com'un sunduğu '%100 Futbol' programında Denizlispor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

"Fenerbahçe 'Eyvah' dedi, Konya'ya mağlup oldum. Beşiktaş'a mağlup oldu. Şehir takımlarından gelecek puanlar önemli. Denizlispor bulmaca gibi bir takım. 3-1 mağlupken deplasmanda 3-3 yapıyor. 3. golde ofsayta yakalanan Tisserand değil Serdar. Üçüncü gol neden önemli. 2-0 nefret ettiğim bir skordur. 2-0'dan dönüşler olabilir. Rakibi ümitlendirmeden oyuna hakim olması lazım Fenerbahçe'nin."

" Caner bir tane orta kesti. İçerideki 2 Fenerbahçeli 2 Denizlisporlu futbolcu dokunsa gol olacaktı. Klasik Caner kesti, Gökhan attı. Futbolda bazen bazı şeylere önlem alamıyorsun. Demek ki adam adama oynamak lazım. Hakem için zor bir maç değildi."

MAÇ SONU AÇIKLAMALARI

"Ben Fenerbahçeliyim. "Rıdvan Dilmen sezonu" yaptılar bu sezon. 20 senedir yorumcuyum, 20 yıldır böyle bir şey görmemiştim. Arkadaşların herhalde istediği düzen bozulmuş, bir imaj yerleştirildi. Ben Fenerbahçemizin her zaman yanında olmaya çalıştım ama sanki bu yıl kötülük yaptım"

"Fenerbahçe, Ali Palabıyık'ı 2-0 yendi. Denizlisporlu futbolcular 7-8 tane pozisyon yakaladı. Son pasları yanlış adama attılar. Ali Palabıyık'a atsalar kaçırmazdı, Altay da kurtaramazdı."

"2-0 giden bir oyunda sertliklere müsaade eden hakem 90'a doğru lap diye sakin sakin görmediği pozisyonu penaltı verdi. Gidip baktı ya ben Arda Kardeşler'in yerinde olsam 'Gelme sakın ha, rezil olduk. Daha da rezil olmayalım. Rezil, kepaze olduk, sakın gelme' derim"

"Altay, çok büyük bir performans gösterdi. Özellikle penaltı pozisyonunda, art arda aynı dakikada 3 tane pozisyon çıkardı. Çok çok başarılı oldu. Şöyle de olmamalı futbol: 'Altay, Ali Palabıyık'ı kurtardı'. Bu olmamalı...Kurtaramamalı..."

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