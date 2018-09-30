Rıdvan Dilmen: Ali Bey heyecanla geldi, hatalar olabilir

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Henüz Süper Lig'de galibiyeti olmayan Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etmeyi başardı. Bu mağlubiyetin ardından Fenerbahçe, 7 puan ile 14. sırada kaldı.

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, maçı değerlendirdi.

İşte Dilmen'in yorumları:

"Tribünlerde bir tezahürat vardı: 'Vallahi rezalet, billahi rezalet.' Bu Fener gerçekten rezalet."

"Rizespor'un iyi oyununu da vurgulamak lazım. Geçen hafta Beşiktaş'ın ölüsü 1 puan aldı, bu hafta Rize'nin dirisi ilk yarıda 3-0 yaptı. Futbolda ayıp yoktur, ayrılıklar da olabilir. Ali Bey heyecanla geldi, hatalar olabilir."

"Fenerbahçeli üzgün, Fenerbahçeli kırgın. Gelecek hafta Fenerbahçe, Başakşehir'i yenerse Fenerbahçe 2 senesini kaybeder. Çünkü Cocu ile devam edecektir. Fenerbahçe'nin 2. yarıda 3 gol atacak potansiyeli var ama 4. golü yeme potansiyeli, bundan daha fazla."

''Rizespor güçlü bir kulübe karşı kazandı, güçlü bir takım falan yoktu ortada.''

''Fenerbahçe'ye gelince, ben sezon başında bu takımın şampiyonluk yarışında olmasının çok çok çok uzak olduğunu düşünüyordum.''

'Prensip olarak hocanın arkasında durdu'

''Geçen hafta taraftar serzenişte bulunurken Ali Koç'a, onlar da benim gibi gördüler. Taraftar bunu gördü. Herkes görüyordu ama Ali Bey de tabii prensip sahibi olarak yeni hocanın arkasında durmak istiyor.''

''Geç kalınmış bir karar olacak. Bir duyumum da yok ama muhtemelen bu hafta değişikliğe gidebilir Fenerbahçe... Başakşehir maçından sonra da olabilir.''

''Cocu Hollandalı. Hollandalı hangi teknik adam büyük bir kulüpte çalışıyor!''

''Harun'u alabilirsiniz. Kameni de kalabilir. Ama bu maçı ayağa kaldırabilecek birinci isim Volkan'dır.''

''Fenerbahçe'de kornerleri Hasan Ali kullanıyor, Alex'ten sonra Hasan Ali kullanmaya başladı. Hagi 'Çekilin' diyordu, zaten çekiliyorlardı. Fenerbahçeliler şimdi bu orta kime gidecek diye bakıyor.''