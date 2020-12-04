Rıdvan Dilmen: 3 haftada 9 puan çok değerli

Rıdvan Dilmen'in NTV'deki Yüzde 100 futbol programındaki değerlendirmeleri şu şekilde:

Kolay değil. Pazar günü gerilimli ve yüksek eforlu bir maç oynadılar. Bu temposuzluk normal. Şimdi tam N'Koudou'nun istediği maç oldu. Aboubakar, Beşiktaş için çok değerli. N'Koudou çalımı attı golde. Penaltı pozisyonunda bence pazının üzerine geldi. Ele gelse verecekti demek... Ama bu tür pozisyonlar penaltı olmamalı bence.

Rıdvan Dilmen'in ikinci yarı için yorumları şu şekilde:

Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa'dan 9 puan! 10 gol atmış, 5 gol yemiş bir Beşiktaş. Bu camia için çok değerli. Çok sıkıntılı bir ay vardı ama çıkmayı başardılar. Sergen Yalçın'ın bir otoriter bir de 'cool' duruşu var. Camiada da sevilir. Necip'i kesmesi, Necip'in hoşuna gitmemiş sanki. Son fauldeki tepki biraz ona... Ghezzal da çıakrken keyfi kaçtı. Oyundan keyif alıyordu. Bu tür oyuncular maç bitmesin ister. Tam tadını alırken Sergen hoca çıkardı. Bunları aslında bilen bir insandır. Eleştirmek için de söylemiyorum ama psikolojik bir hata yaptı denebilir.







