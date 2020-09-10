Rıdvan Dilmen: Bu yılın adı Pandemi Ligi

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, 2020-21 sezonu öncesi değerlendirmelerde bulundu. Geçen sezon ile birlikte pandemi sürecine girildiği söyleyen Rıdvan Dilmen, sıra dışı şartlar olduğunu, teknik adamlar ve oyuncular bu şartlara göre hazırlanıyor. Burada hünerler ortaya çıkacak, bu nedenle bu yılın adını, "Pandemi Ligi" olarak belirliyorum .

Rıdvan Dilmen, "Geçen sezon aslında üç devre oynandı. Pandemi sonrası adapte olmak zordu. Geçen sezon adına temkinli davranmak lazım. Biz bile stüdyoya gelirken aman maskemizi çıkarmayalım vs." diyoruz. Geçen sezon yutkunarak sezon bitirdik. Zor şartlar alında oynayacaklar. Teknik adam ve oyuncular için şartlar farklı. Ekonomik durum farklı, idmanlar farklı, seyahatler farklı. Ben o neden bu ligi "Pandemi Ligi" olarak değerlendiririm"

"Beş oyuncu değişikliği yine devam edecek. Avrupa ve Türkiye Kupası maçları oynanacak. Bizim ligimiz yaş ortalaması yüksek bir lig. Bonservisi olmayan isimler gelince Gökhan, Caner vs. gibi ortalama yükseliyor"

"Türkiye Futbol Federasyonu ile yayıncı kuruluş hala anlaşamadı"

"Türkiye Futbol Federasyonu ile yayıncı kuruluş hala anlaşamadı. Maçların başlamasına bir günden az kaldı. Çok ciddi sorunlar var. Önemli bir yatırım yapılmıştır ama bu konuda TFF - Yayıncı Kuruluş - Kulüpler bu üçgen buluşamadı. Sayın Mehmet Sepil ayrılabilir tabii ama sebebini bilemiyorum. Dünyada az rastlanan bir olaydır. TFF bir rakam öneriyor, yayıncı kuruluş başka bir değer veriyor ama bundan kulüplerin haberi yok"

"Türkiye'de %65 kaçak izleyici varmış"

"Türkiye'de de pandemi de etkilenen sektörler oldu. Bankalar Birliği, sadece futbol sektörü ile ilgili değil tüm sektörler için çalışıyor, devlet destek verdi. Az önce duydum canlı yayında TFF Başkanı Nihat Bey söyledi, Türkiye'de %65 kaçak izleyici maçları seyrediyormuş"

"Sponsorların ayrıldığı dönemde, Yıldırım Demirören Bey'in önemli bir desteği oldu. Alt liglere sponspor oldu yetmedi Voleybol'a sponsor oldu. Kulüplere yine stopaj konusunda yardımcı oldular. Kulüplerin çok acayip harcama durumları olmayacak. Mesela, Alanyaspor'un scout ekibini merak ediyorum"

"Vedat Muriç ile PSG ilgilenmiş"

"Vedat ile dün birlikteydik, Cumartesi günü İtalya'ya gidecekmiş. Takım arkadaşlarının 2 ay gerisinde olduğunu söyledi. Çok enteresan, Lazio işi bittikten bir gün sonra PSG arıyor, talip oluyor. PSG çok önemli bir kulüp ama söz verilmiş tabii"



