Rick Pitino, Panathinaikos'u doğruladı

ABD'li koç Rick Pitino, THY EuroLeague ekibi Panathinaikos'un yeni başantrenörü olacağını doğruladı.

25 Aralık 2018, Salı 16:03
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Rick Pitino, Panathinaikos'u doğruladı

THY EuroLeague takımlarından Panathinaikos'ta yeni başantrenör netlik kazandı.

Yunan ekibi, üst üste alınan kötü sonuçlar sonrası İspanyol koç Xavi Pascual ile yollarını ayırmıştı.

Rick Pitino, Twitter hesabında yaptığı Noel paylaşımında Panathinaikos'u doğruladı.

ABD'li koç, paylaştığı tweette, "Herkese mutlu Noeller diliyorum! Bana Panathinaikos koçluğu yapmak gibi eşsiz bir fırsat sunan Dimitris Giannakopoulos'a teşekkür etmek istiyorum. Harika bir gelenek... Yardım edeceğim için heyecanlıyım!" ifadelerine yer verdi.

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