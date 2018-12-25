THY EuroLeague takımlarından Panathinaikos'ta yeni başantrenör netlik kazandı.

Yunan ekibi, üst üste alınan kötü sonuçlar sonrası İspanyol koç Xavi Pascual ile yollarını ayırmıştı.

Rick Pitino, Twitter hesabında yaptığı Noel paylaşımında Panathinaikos'u doğruladı.

ABD'li koç, paylaştığı tweette, "Herkese mutlu Noeller diliyorum! Bana Panathinaikos koçluğu yapmak gibi eşsiz bir fırsat sunan Dimitris Giannakopoulos'a teşekkür etmek istiyorum. Harika bir gelenek... Yardım edeceğim için heyecanlıyım!" ifadelerine yer verdi.