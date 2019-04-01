Rick Pitino: Herhalde final serisini yalnızca kadınlar izleyebilecek!

Panathinaikos koçu Rick Pitino, Yunanistan macerası sırasında yaşadığı garip olayların artık kesilmesini beklemiyor.

Yunan Ligi’nde bu sezon çok garip olaylar yaşandı ve Komşu sürekli olarak şaşırtmaya devam ediyor.

Rick Pitino da Panathinaikos‘un seyircisiz bir maça çıkmasına şahit olduktan sonra artık şaşırmaya alışmış durumda.

Peristeri, Yeşiller’i konuk ederken sebebi geçtiğimiz haftalarda Aris’le ev sahibi taraftarları arasında yaşanan bir kavgaydı.

Maç öncesinde Pitino, Peristeri’ye karşı boş bir salonda maça çıkacağını açıklarken bir de ceza getiren malum kavgadan bir fotoğraf paylaştı:

“Birkaç saat içinde Yunan Ligi’nde Peristeri’ye karşı hiç taraftarın olmadığı bir maça çıkacağız. Federasyon taraftarları bu yüzden cezalandırmış.”

Amerikalı koç, Yunanistan macerasında ilk kez şaşırmıyor. Yunan Kupası yarı finalinde Olympiakos’un parkeyi erken terk etmesi, sonrasında da Panathinaikos‘un karşısına çıkmayı başka bir maçta reddetmesi de garipliklerden bazılarıydı.

Peristeri maçı bittikten sonra Pitino daha garip şeyler görürse de artık şaşırmayacağını açıkladı:

“Hayatımda hiç tecrübe etmediğim şeyler yaşıyorum. Yunan Kupası maçına yalnızca çocuklar geldi, sonra devrede rakibimiz sahaya dönmedi. Sonra deplasman maçında karşılaşmaya çıktı. Şimdi de boş salonda maça çıktım. Yunan Ligi’nde final oynarsak herhalde tribünlerde yalnızca 25-40 yaş arası kadınlar olacak.”

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