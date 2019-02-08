Turkish Airlines EuroLeague'in 22. maç döneminde temsilcimiz Fenerbahçe Beko'ya 85-66 mağlup olan Yunanistan temsilcisi Panathinaikos’un başantrenörü Rick Pitino, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Pitino, istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını belirterek, "Bazı maçlarda kaybetsen de oynama şeklinizden memnun kalabilirsiniz. Ancak bu akşam oynadığımız oyundan dolayı üzüldüm. Biz şut atan bir takım değiliz. Şutlarımız girmedikçe enerjimiz düştü. İlk defa takımın performansından dolayı üzüldüm. Daha iyi olan taraf onlardı. Şut ve pas yüzdeleri çok yüksekti." ifadelerini kullandı.