Richarlison’dan örnek hareket

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton’un formasını giyen yıldız sol kanat oyuncusu Richarlison, tüm futbolculara örnek olacak bir hareketin altına imza attı. 22 yaşındaki futbolcu, ülkesindeki ihtiyaç sahibi ailelere 6.4 tonluk yiyecek dağıtımı yaptı. Richarlison bu ürünlerin dağıtılmasını da bizzat üstlenirken, ailelerin yüzünü güldürdü. Ayrıca genç futbolcu, çocuklara da Brezilya Milli Takımı’nın orijinal formalarını hediye etti.