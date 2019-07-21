Richarlison’dan örnek hareket

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton’un formasını giyen yıldız sol kanat oyuncusu Richarlison, tüm futbolculara örnek olacak bir hareketin altına imza attı. 22 yaşındaki futbolcu, ülkesindeki ihtiyaç sahibi ailelere 6.4 tonluk yiyecek dağıtımı yaptı.

21 Temmuz 2019, Pazar 09:46
- A +
Richarlison’dan örnek hareket

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton’un formasını giyen yıldız sol kanat oyuncusu Richarlison, tüm futbolculara örnek olacak bir hareketin altına imza attı. 22 yaşındaki futbolcu, ülkesindeki ihtiyaç sahibi ailelere 6.4 tonluk yiyecek dağıtımı yaptı. Richarlison bu ürünlerin dağıtılmasını da bizzat üstlenirken, ailelerin yüzünü güldürdü. Ayrıca genç futbolcu, çocuklara da Brezilya Milli Takımı’nın orijinal formalarını hediye etti.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...