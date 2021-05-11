Süper Lig'in 41. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Gaziantep FK, sahadan 5-4'lük mağlubiyetle ayrıldı. 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, takımın özellikle ilk yarıda konsantre olamadıklarını ifade ederek, takımın 90 dakika boyunca ikinci yarıdaki performansı sergilemesi gerektiğini dile getirdi.

Pinto, ”Her Zaman olduğu gibi ikinci yarı güzel oynayıp konsantre olduk ve takıma yakışır şekilde oynadık. Daha sondaki pozisyonlarda penaltı olmaması gerekiyordu. Ulaş’ın pozisyonunda faul verildi ve devamında gol yedik. Bunlar olmaması gereken şeylerdi. Takımı ligin sonu olduğu için motive etmek zor oluyor. Yine de takım oyunu ile kendini gösterdi. Ben takımın ikinci yarı değil de 90 dakika böyle olmasını istiyorum. Maç dengeliydi maçın hakkı beraberlikti. En azından buradan beraberlik ile ayrılmamız gerekiyordu” dedi.