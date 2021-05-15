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Ricardo Sa Pinto: Oyuncularım kahraman gibi oynadılar!

Gaziantep FK Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, 1-0 kazandıkları Hatayspor maçının ardından takımlarının çok iyi organize ve stratejiyle iyi bir maç çıkardığını ifade etti.

15 Mayıs 2021, Cumartesi 21:34 Son Güncelleme:
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Ricardo Sa Pinto: Oyuncularım kahraman gibi oynadılar!

Süper Lig'in 42. ve son haftasında Hatayspor'a konuk olan Gaziantep FK, sahadan Jefferson'un attığı golle 1-0 galip ayrıldı, sezonu 58 puanla 9. sırada tamamladı. Gaziantep Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, takımlarının çok iyi organize ve stratejiyle iyi bir maç çıkardığını ifade etti.

Oyuncularının yürekleriyle oynadığını dile getiren Pinto, kazanmayı çok istediklerini belirtti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan, iyi bir takıma karşı akıllı oynadıklarını vurgulayan Pinto, "Bu maçı kazanmayı hak etmiştik. Bugünkü bu galibiyeti oyuncularıma armağan ediyorum çünkü kahraman gibi oynadılar." şeklinde konuştu.


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