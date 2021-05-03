Ricardo Sa Pinto: Maçı kazanıp 5. olmak istiyorduk

Süper Lig'in 39. haftasında Sivasspor'u konuk eden Gaziantep FK, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı ve ilk 5 yolunda ağır yara aldı. Maçın ardından Gaziantep FK Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sa Pinto, ilk 5 dakikada maça iyi başladıklarını söyleyerek, maçın ilk dakikalarından sonra takımın organizasyonunu kaybettiğini söyledi. Takımın topu kaybettiğinde yeteri kadar etkili olamadığını aktaran Pinto, ilk yarıda ofansif anlamda rakibe zarar verecek pozisyonlar bulamadıklarını ve sadece kaleyi bulan bir şutlarının olduğunu belirtti.

İkinci yarıda takımın iyi toparlandığını ama gol bulamadıklarını ifade eden tecrübeli teknik adam şöyle konuştu:

“Kenarları iyi kullandıkları için orta alanı dengelemeye çalıştım. Çok garip bir gol yedik. Orada 6 kişiye 2 kişiydik sanırım. İkinci yarıda ofansif olarak daha iyi oynadık. Takım fiziksel olarak tam dinlenmemiş olduğu için ilk yarıda yön değiştirmeleri yapamadık. Bunu dengelemek için ikinci yarıda sistemi değiştirdik. Daha sonra sistem değişikliği ile benim görmek istediğim takımı gördüm. Birçok pozisyon bulduk, rakip kaleyi zorladık ama gol atamadık. Bu maçı kazanıp 5. olmak istiyorduk.

Mirza Cihan’ı ilk defa ben oynatmaya başladım burada. Antrenmandaki performansı takıma katkı sunacağını gösterdi. Mirza daha çok çalışmalı ve gelişmeye devam etmeli. Daha zamanı var. Ona biraz zaman tanımak lazım, iyi çalışıyor, takıma katkı sağlayabileceğine kendi de inanıyor.” (DHA)



