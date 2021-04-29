Ricardo Sa Pinto: Ligi 5. sırada bitirme hedefiyle yarışta kaldık

Süper Lig'in 38. haftasında Ankaragücü'ne konuk olan Gaziantep Futbol Kulübü, Andre'nin attığı golle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Gaziantep ekibinin teknik patronu Ricardo Sa Pinto, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Kazanmak zorunda oldukları bir maça çıktıklarını belirten Sa Pinto, "Rakibimiz zor durumda ve puana ihtiyaçları vardı. Aldığımız 3 puanla ligi 5. sırada bitirme hedefiyle yarışta kaldık. Biz bugün kazanmak zorundaydık. Çok zorlu bir süreçten geçtik. Daha önceki maçlarda küçük detaylar hep bize karşıydı. Takımımız mental olarak çok güçlü ve bu maça çok iyi hazırlanmıştık. Kazanmak için çıktık ve 3 puanı aldığımız için çok mutluyuz. MKE Ankaragücü'nü de tebrik ediyorum, çok mücadele ettiler. Bugün hem takımımızı, hem rakibimizi hem de hakemleri tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.



