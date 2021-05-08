Ricardo Sa Pinto: Bizim için zorlu bir maçtı

Süper Lig'in 40'ıncı haftasında Hes Kablo Kayserispor, Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörü düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

RICARDO SA PINTO: ADİL BİR SONUÇ OLDU

Gaziantep FK Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto "Çok yüksek tempoda çekişmeli bir maçtı. Bizim için zorlu bir maçtı. Çünkü Kayserispor ligde kalma mücadelesi veriyor. İlk yarıya rakibimiz baskılı başladı. Sonrasında oyunun kontrolünü biz aldık. Maçta baskılı oynadık. İkinci yarıda hem dengeli hem de çekişmeli geçti. Rakip uzun toplarla kaleye oynamaya çalıştı. Bizim buna karşılık vermemiz gerekirdi. Zaten öyle de oldu. İki takımı da tebrik etmek istiyorum. İki takım da iyi mücadele ediyor. Şuanda takımı ekstra motive etmek çok zor oluyor. Bu hafta 5'incilik mücadelesi çok zor olduğu için takımı konsantre etmek biraz zor oluyor. Ancak futbolcularımız yine de özverili oyun sergilediler. Bence adil bir sonuç oldu. Kayserispor'a gelecekte başarılar diliyorum" diye konuştu.