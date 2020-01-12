Bu sezon Süper Lig’de şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Fenerbahçe’nin transferdeki en önemli hedefleri arasında yer alan Ricardo Rodriguez’de flaş gelişmeler yaşanıyor... Hakan Çalhanoğlu’nun formasını giydiği Milan’da bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan ve şu ana kadar sadece 5 mücadelede oynayabilen Rodriguez, kendisiyle Lyon ve PSV ilgilenmesine rağmen Sarı-Lacivertliler’de oynamak istiyor. Milan da kadroda düşünmediği oyuncu ile yollarını ayırmakta kararlı, ancak öncelik olarak bonservisiyle İsviçreli sol beki göndermeyi hedefliyor. İşte bu doğrultuda Rodriguez’in, kendilerinden yana tavır koymasını fırsat bilen Fenerbahçe, şu an için 5.5 milyon Euro bonservis isteyen İtalyanlar’a, satın alma opsiyonlu 1.5 milyon Euro’ya bu oyuncuyu kiralama teklifini sundu.

Pazarlıklar sürüyor

Milan, 2017’de Wolfsburg’tan 18 milyon Euro’ya aldığı 27 yaşındaki yıldızın kiralık olarak gidebileceği cevabını verirken, masaya yeni bir şart sunarak geldi. Kiralama ücretinde sıkıntı çıkarmayacağı düşünülen Milano ekibinin kurmaylarının, sezon sonundaki satın alma opsiyonunu en az 8 milyon Euro olarak belirlediği ifade edildi. Kanarya’nın bu rakamı çok bulduğu, pazarlıkların tüm hızıyla sürdüğü ve transferin önümüzdeki hafta içinde netlik kazanacağı belirtildi.

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