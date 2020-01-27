Süper Lig’de oynadığı maçlarda sol bek pozisyonunda sıkıntı çeken ve Hasan Ali Kaldırım’ın yaşadığı sakatlık sonrası Dirar’a bu bölgede şans veren Fenerbahçe’de bir süredir Milanlı Ricardo Rodriguez ismi geçiyor. İtalyan basınında yer alan haberlerde Fenerbahçe’nin Rodriguez ile menajerler aracılığıyla bir görüşme gerçekleştirdiği ve oyuncunun sarı-lacivertlilerde oynamaya sıcak baktığı belirtildi. Yaşanan bu olumlu gelişmelerin ardından İtalyan Calciomercato Gazetesi’nde yer alan habere göre Fenerbahçe’nin henüz Rodrigues için Milan’a resmi bir teklifte bulunmadığı bildirildi. Haberin devamında ise herhangi bir teklif gelmemesine rağmen Rodriguez’in transfer fikrini değiştirmediği ve Fenerbahçe’de bulacağı forma şansıyla EURO 2020’de boy göstermek istediği ifade edildi.

İHA



