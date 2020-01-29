Ricardo Rodriguez elden kaçıyor

Sarı-Lacivertliler, harcama limitindeki sorunu bir türlü aşamadı. Bu nedenle yapılan tek transfer olan Simon Falette’e lisans çıkartılamadı. Fenerbahçe’ye asıl darbe ise Ricardo Rodriguez cephesinden gelecek gibi görünüyor. Oyuncunun menaceri Di Domenico, bir süredir imza için İstanbul’daydı. Ancak Fenerbahçe Yönetimi’nin harcama limitini artırmak için verdiği mücadeleden beklenen sonuç çıkmayınca, Rodriguez çark etti.

Gattuso faktörü

Daha önce Sarı-Lacivertliler’de oynamak için Lyon, PSV, Watford ve Napoli’yi geri çeviren İsviçreli sol bek, menacerine, “Daha fazla bekleyemem” mesajını gönderdi. İtalyan ve İsviçre basınında yer alan haberlere göre Di Domenico, bunun üzerine anlaşma imzalamadan İstanbul’dan ayrıldı. Rodriguez, Milan’dan eski hocası Gattuso’nun çalıştırdığı Napoli’ye bu kez ‘Evet’ dedi. Di Domenico, dün soluğu Milan’ın kulüp binası Casa Milan’da aldı.

‘Resmen Napoli’de’

Di Domenico, yapılan görüşmede, Fenerbahçe’ye verdikleri sürenin dolduğunu, oyuncusunun Napoli’ye gitmek istediğini söyledi. Milano Yönetimi ise kiralamaya sadece zorunlu satın alma opsiyonu kabul edilirse onay verileceğini belirtti. İtalyan medyası, 6 milyon Euro’luk satın alma opsiyonuyla tarafların el sıkıştığını belirtti. Corriere dello Sport bir adım ileri gitti, Rodriguez’in artık resmen Napoli’nin oyuncusu olduğunu duyurdu.

Alternatif Melnjak ama..

Fenerbahçe’de Rodriguez konusunda yaşanan gelişmeler sonrası gözler Dario Melnjak’a çevrildi. Rizespor’un Hırvat sol beki için girişimler başlayacak. Ancak bu transfer de çok zor görünüyor. Karadeniz ekibi, sezon başında da son günlerde Melnjak için teklif yapan Fenerbahçe’ye, “Oyuncunun yerini dolduramayız” diyerek ‘Hayır’ yanıtını vermişti. Sarı-Lacivertliler’in yine transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala harekete geçmesi nedeniyle bu transfer de zor görünüyor.

Yönetim çok kızgın

Ricardo Rodriguez’in Napoli’ye transferi, Fenerbahçe Yönetimi’ni fazlasıyla kızdırdı. Özellikle başkan Ali Koç’un, harcama limitinde kendilerine haksızlık yapılması sonrası bu önemli transferin gerçekleşmemesi nedeniyle son derece sinirli olduğu öğrenildi. Önümüzdeki günlerde Tahkim’den Fenerbahçe’nin istediği bir karar çıksa bile Rodriguez’in elden kaçması ve transfer döneminin cuma günü sona erecek olması nedeniyle bunun çok da bir faydası olmayacak.