Galatasaray’ın transfer operasyonu hız kesmeden devam ediyor. Devre arasında mevcut kadroyu büyük ölçüde yenileyecek olan Sarı-Kırmızılılar, bir de sol bek için çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Fatih Terim’in talebi doğrultusunda, Milan’ın 27 yaşındaki futbolcusu Ricardo Rodriguez’i gözüne kestiren Sarı-Kırmızılılar, bu hafta içerisinde İtalyan kulübüyle ikinci kez masaya oturacak. Şu ana kadar görüşmelerin olumlu geçtiği, Galatasaray’ın Rodriguez’i 1.5 sezonluğuna kiralamak istediği öğrenildi. Eğer Milan cephesi, bu süreyi kabul ederse, Galatasaray 1.5 milyon Euro ödeyerek çok önemli bir takviye daha yapmış olacak.

Nagatomo takımdan ayrılıyor

Sezon sonunda Galatasaray’daki mukavelesi sona erecek olan Yuto Nagatomo ile devre arasında yolların ayrılması bekleniyor. Birkaç Tayland kulübüyle görüşen ve astronomik teklifler aldığı belirtilen 33 yaşındaki Japon futbolcudan 2 milyon Euro civarında bir bonservis geliri bekleniyor. Sarı- Kırmızılılar her iki anlaşmayı da kısa süre içerisinde tamamlayıp, 1 Ocak itibarıyla transferleri gerçekleştirmeyi hedefliyor.

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