İtalyan gazeteci Gianluca di Marzio'nun haberine göre; Hollanda temsilcisinin transferden sorumlu yöneticileri, Milan'lı Zvonimir Boban, Paolo Maldini ve Massara'yla Milano'da buluştu ve transferin sonlanması konusunda büyük oranda anlaşma sağladı.

Formayı bu sezon Theo Hernandez'e kaptıran Ricardo Rodriguez'in Milan tarafından da sezonun ikinci yarısı için düşünülmediği de haberde belirtilirken, İsviçreli sol bekin PSV'ye transferinin her an açıklanabileceği yazıldı.

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