Siyah-Beyazlı formayla ikinci macerasında 4,5 yıl mücadele eden Ricardo Quaresma, Beşiktaş’ın önceki başkanı Fikret Orman’la yaşadığı gerilimin ardından kulüple yollarını ayırmıştı. Portekizli kanat oyuncusu, sürpriz bir kararla Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa’ya imza atmıştı. Tecrübeli futbolcu, 4,5 yılın ardından yarın akşam ilk kez Beşiktaş’ın karşısına rakip olarak çıkacak. İstanbul temsilcisinde 9 maça çıkıp 1 gollük performans sergileyen Q7 lakaplı yıldızın Siyah- Beyazlılar’a karşı ekstra motive olarak oynayacağını düşünen teknik ekip, şimdiden planını hazırladı.

Maç boyunca alan bırakmayacak

Teknik ekibin, yarın oynanacak mücadele öncesinde takımın tecrübeli sol beki Caner Erkin’le özel olarak görüştüğü ve Ricardo Quaresma’yı durdurma görevini bu isme verdiği bildirildi. Beşiktaş formasıyla uzun dönem birlikte mücadele ettiği eski takım arkadaşını yakından tanıyan Caner’in, oyun boyunca Quaresma’ya alan bırakmamaya çalışacağı öğrenildi.

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