Kasımpaşa'dan ayrılan Ricardo Quaresma'nın futbol kariyerine ülkesi Portekiz'de devam edeceği iddia edilmişti. O Jogo, Portekizli oyuncunun Boavista ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını açıklasa da iddialara Quaresma'dan yanıt geldi.

Instagram hesabı üzerinden bir açıklama paylaşan Quaresma, "Boavista'ya gideceğimi yazmışlar ama sadece ailemle tatil için Algarve'ye gidiyorum. Bir sonraki haberiniz için bana doğru olup olmadığını sormayı unutmayın. Taraftarları kandırmaya gerek yok" ifadelerini kullandı.

Boavista'nın ayrıca şimdilerde Parma forması giyen eski Fenerbahçeli Bruno Alves'i de transfer etmek istediği aktarılıyor. Bruno Alves'i kadrosuna katmak adına girişimlerini sürdüren Portekiz ekibi, bir başka tecrübeli isim 33 yaşındaki Javi Garcia için de girişimlerini sürdürüyor.



