Beşiktaş’ın transferin bitimine sayılı günler kala yollarını ayırdığı Ricardo Quaresma, eski başkanı Fikret Orman hakkında sert ifadeler kullandı.

Transferin son günü Süper Lig ekibi Kasımpaşa ile anlaşan Portekizli yıldız, maaş probleminden gönderiliş şekline, Orman ile ilgili düşüncelerine kadar önemli açıklamalar yaptı.

İşte Q7’nin bomba etkisi yaratacak açıklamaları:

‘Çözüm bekledim’

“Fikret Orman, yüzüme karşı konuşma yüreğini asla göstermedi. Serdar Adalı ile konuştuk. Beşiktaş’ta maaşlar 5 aydır yatmıyordu. Ne ben ne de ailem bundan mutlu değildik. 2 bin, 3 bin TL alan insanların da maaşı yatmıyordu. Bu sorunu çözmelerini, aksi durumda ayrılmamın daha iyi olacağını söyledim. Bir hafta sonra Fikret Orman, bu borçların kapanması için bana çek verdi. Bankaya çeki bozdurmaya gittiğimde çek karşılıksız çıktı. Ben de kulübü FIFA’ya şikayet ettim.”

‘Saygısızlık yapıldı’

“Fikret Orman, futbol dünyasında hiç konuşmak istemediğim bir iki kişiden birisi. Bana yaptıkları saygısızlıktı. Beşiktaş başkanı, benim için artık var olmayan birisi. Transfer sezonunun bitmesine 5 gün kala sportif direktör bana gelip ‘Seni kadro dışı bırakıyoruz. Artık idmanlara çıkmayacaksın’ dedi. Bu doğru bir davranış değil. Başkanın karşıma çıkacak cesareti olmadığı için sportif direktör gelip bunu bana söyledi. Gönderiliş şeklimin bana karşı saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Taraftarlar, takım arkadaşlarımla, tesis çalışanlarıyla vedalaşma şansım olmadı. Bu yüzen bunun bana yapılan bir saygısızlık olduğunu düşünüyorum.

‘Emre’ye hayranım’

“Türkiye’de Beşiktaş’tan başka bir takımda oynamak istemediğimi hep söyledim. Ama maalesef Beşiktaş Başkanı beni istemedi. Ayrıldıktan sonra Fenerbahçe veya Galatasaray’da oynamak benim için çok kolay değil çünkü Beşiktaş’ı ve taraftarlarını çok seviyorum. Her zaman söylüyorum, Porto ve Beşiktaş, benim kariyerimdeki çok önemli iki takım ve her zaman kalbimde olacaklar. Bu sezon kesinlikle kariyerimin son yılı olmayacak. 36 yaşındayım. Emre Belözoğlu gibi 39 yaşıma kadar oynar mıyım bilmiyorum. Emre Belözoğlu gerçekten hayran olduğum bir oyuncu, inanılmaz bir kalitesi var. Genç Türk oyuncular için oldukça iyi bir örnek. İzlemeleri ve takip etmeleri gereken biri.”

Akıllardaki soru: 290 milyon lira nereye gitti

Siyah-Beyazlılar, Bankalar Birliği’nden 290 milyon lira kredi almıştı. Ancak Quaresma’nın oyuncu ve çalışanların maaşlarının 5 aydır ödenmediği yönündeki ifadeleri, bu kredinin nerede kullanıldığı sorusunu akıllara getirdi.