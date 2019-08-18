Ricardo Quaresma: Suç bizim!

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, 3-0'lık Sivasspor mağlubiyetini değerlendirdi. Ortaya bir karakter koyamadıklarını belirten başarılı oyuncu, " Başımızda büyük bir hocamız var. Bu yenilgide sorumluluk tamamen futbolcularda" dedi.

18 Ağustos 2019, Pazar 00:09
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Ricardo Quaresma: Suç bizim!

Quaresma'nın açıklamaları şu şekilde:

Lige kötü başladık. Bütün hafta çalıştıklarımızın hiçbirini sahaya yansıtamadık. Bir karakter de koyamadık bu akşam açıkçası. 

Nerede hata yaptığımıza bakmamız lazım. Hata tamamen futbolcularındı bu akşam. Malesef ortaya bir kişilik yansıtamadık. Başımızda büyük bir hocamız var. Bu yenilgide sorumluluk tamamen futbolcularda diye düşünüyorum. 

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