Kasımpaşa, yılın transferinde mutlu sona ulaştı. Beşiktaş'ta yolların ayrılmasına karar verilen Ricardo Quaresma’dan kendisine takım bulması istenmişti. Bu gelişmenin ardından birçok takım yıldız oyuncu için devreye girerken transferi bitiren ekip Kasımpaşa oldu.

Lacivert- Beyazlılar, Siyah-Beyazlı takımla sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki futbolcuyu takıma kazandırmayı başardı.

İstanbul ekibi, Beşiktaş’ta yıllık 2.1 milyon Euro kazanan Q7 ile 1+1 yıllığına anlaşmaya vardı. Quaresma, Süper Lig’de kariyerine devam edecek, Kasımpaşa’dan ise yıllık 1.5 milyon Euro artı bonuslar kazanacak.

Quaresma, Kasımpaşa’da 17 numaralı formayı giyecek.

Başarılı oyuncu, Kasımpaşa’ya imza attığı için mutlu olduğunu belirterek, “İstanbul’da kaldığım için mutluyum. Kasımpaşa çok güzel yönetilen bir kulüp” dedi.