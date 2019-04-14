Ricardo Quaresma Porto'da!

Sakatlığı nedeniyle Portekiz’de bulunan Quaresma, yeni sezonda Beşiktaş’ta kalmayacağını yönetime bildirdi. Eski kulübü Porto ile anlaşan 35 yaşındaki futbolcunun, 1 sezon daha oynadıktan sonra futbola veda edeceği öğrenildi.

14 Nisan 2019, Pazar 09:47
- A +
Ricardo Quaresma Porto'da!

Kara Kartal’a bir sürpriz haber de Ricardo Quaresma’dan... 35 yaşındaki futbolcu, sakatlığı nedeniyle ülkesi Portekiz’e gitmişti. Buradan yönetime haber gönderen tecrübeli oyuncu, yeni sezonda Beşiktaş’ta kalmayacağını ifade etti. Q7’nin eski takımı Porto ile anlaşmaya vardığı, 1 sezon daha ülkesinde forma giydikten sonra, aktif futbol hayatına nokta koyacağı öğrenildi. Şu sıralarda tedavisi süren Quaresma, ayrılma kararı nedeniyle Acarkent’te oturduğu villanın kira kontratını da yeniletmedi.

En çok Beşiktaş’ta oynadı

Böylece ikinci kez Beşiktaş’a veda etmeye hazırlanan Quaresma, kariyeri boyunca en çok Siyah- Beyazlı formayı giydi. Beşiktaş’la 221 maça çıkan Q7’nin 36 golü, 71 de asisti bulunuyor. Yıldız futbolcu, Beşiktaş’tan sonra en çok Porto forması giydi. 216 maçta 49 gol, 56 asisti bulunan Portekizli yıldız, Sporting Lizbon, Barcelona, Inter ve Chelsea’de de sahneye çıktı.

Orhan Yıldırım

Bu haberi de okudularSüper Lig puan durumu - Puan durumu - Puan farkı kaç oldu?

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.