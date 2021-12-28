Şimdilerde ülkesi Portekiz'de Vitoria Guimaraes forması giyen eski Beşiktaşlı Ricardo Quaresma, Covid-19'a yakalandığını Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla açıkladı. Bir mesaj paylaşan Portekizli oyuncu, hastalığı semptomsuz olarak geçirdiği belirtti.

Paylaşımında Covid-19'a karşı kitlesel mücadeleye dikkat çeken Quaresma, "İyiyim arkadaşlar. Neredeyse semptomsuz geçiriyorum ve aşılıyım. Ne kadar dikkatli olursak olalım bu virüs hilekar ve oyunun kurallarına uymuyor. Bu yüzden onunla takım halinde savaşmalıyız. Birbirimize iyi bakmalıyız ki kazanabilmemizin tek yolu bu. Tüm mesajlarınız ve gösterdiğniz sevgi için teşekkür ederim. Bu, daha güçlü bir şekilde geri dönmemi sağlayacak" ifadelerini kullandı.