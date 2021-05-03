Ricardo Gomes neden oyuna girmedi? Resmi açıklama

BB Erzurumspor Basın Sözcüsü Ahmet Dal, A Spor'a yaptığı açıklamada, "Ricardo Gomes'in sakatlığı vardı. O yüzden oyuna girmedi. Yılmaz Vural, 'Gir yaparsın bir şeyler' dedi ama Gomes oyuna girmek istemedi. Büyütülecek bir şey yok." ifadelerini kullandı

Görüntü: beIN Sports

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