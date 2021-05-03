Ricardo Gomes neden oyuna girmedi? Resmi açıklama
Fenerbahçe deplasmanında 3-1 kaybeden BB Erzurumspor'da ikinci yarıda Ricardo Gomes'in oyuna girmemesi gündeme bomba gibi düşmüştü. Kulübün sportif direktörü Ahmet Dal, yaşananlar hakkında açıklama yaptı
BB Erzurumspor Basın Sözcüsü Ahmet Dal, A Spor'a yaptığı açıklamada, "Ricardo Gomes'in sakatlığı vardı. O yüzden oyuna girmedi. Yılmaz Vural, 'Gir yaparsın bir şeyler' dedi ama Gomes oyuna girmek istemedi. Büyütülecek bir şey yok." ifadelerini kullandı
Görüntü: beIN Sports