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Ricardo Gomes neden oyuna girmedi? Resmi açıklama

Fenerbahçe deplasmanında 3-1 kaybeden BB Erzurumspor'da ikinci yarıda Ricardo Gomes'in oyuna girmemesi gündeme bomba gibi düşmüştü. Kulübün sportif direktörü Ahmet Dal, yaşananlar hakkında açıklama yaptı

03 Mayıs 2021, Pazartesi 22:54 Son Güncelleme:
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Ricardo Gomes neden oyuna girmedi? Resmi açıklama

BB Erzurumspor Basın Sözcüsü Ahmet Dal, A Spor'a yaptığı açıklamada, "Ricardo Gomes'in sakatlığı vardı. O yüzden oyuna girmedi. Yılmaz Vural, 'Gir yaparsın bir şeyler' dedi ama Gomes oyuna girmek istemedi. Büyütülecek bir şey yok." ifadelerini kullandı

Görüntü: beIN Sports

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