Geçtiğimiz sezonu Serie A'da Fiorentina ile geçiren ve sözleşmesi sona erme aşamasında olan Franck Ribery'nin takımdan ayrılması gündeme geldi.

İtalyan basınından Calciomercato'nun La Gazetta dello Sport'a dayandırdığı haberde 38 yaşındaki futbolcunun Floransa ekibiyle yol ayrımında olduğu belirtildi. Ribery'nin yeni sözleşme için bir hafta daha bekleyeceği aksi takdirde başka bir takıma transfer olabileceği iddia edildi. Haberde tecrübeli isim ile 2'si İtalyan olmak üzere 4 kulübün ilgilendiği duyuruldu.









Gattuso ile görüşmüştü

Fransız yıldız geçtiğimiz günlerde Fiorentina'nın yeni teknik direktörü Gennaro Gattuso ile bir araya gelmiş, ikili arasında yapılan görüşmede yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlanamamıştı.