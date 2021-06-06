Ribery'nin Fiorentina'dan ayrılması gündemde
İtalyan ekibi Fiorentina'nın yıldız futbolcusu Franck Ribery'nin takımdan ayrılabileceği konuşuluyor. Sözleşmesi sona eren 38 yaşındaki futbolcunun kulübüyle yeni kontrat konusunda henüz anlaşma sağlayamadığı ve başka bir takıma transfer olabileceği iddia edildi. İtalya basını 2'si İtalyan olmak üzere 4 kulübün Ribery ile ilgilendiğini yazdı.
Geçtiğimiz sezonu Serie A'da Fiorentina ile geçiren ve sözleşmesi sona erme aşamasında olan Franck Ribery'nin takımdan ayrılması gündeme geldi.
İtalyan basınından Calciomercato'nun La Gazetta dello Sport'a dayandırdığı haberde 38 yaşındaki futbolcunun Floransa ekibiyle yol ayrımında olduğu belirtildi. Ribery'nin yeni sözleşme için bir hafta daha bekleyeceği aksi takdirde başka bir takıma transfer olabileceği iddia edildi. Haberde tecrübeli isim ile 2'si İtalyan olmak üzere 4 kulübün ilgilendiği duyuruldu.
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Gattuso ile görüşmüştü
Fransız yıldız geçtiğimiz günlerde Fiorentina'nın yeni teknik direktörü Gennaro Gattuso ile bir araya gelmiş, ikili arasında yapılan görüşmede yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlanamamıştı.