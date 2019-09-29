Ribery şov yaptı, Fiorentina Milan'ı dağıttı

36 yaşındaki Fransız yıldız Franck Ribery'nin şov yaptığı maçta Fiorentina, San Siro'da Milan'ı rahat geçti. Mücadele konuk ekibin 3-1'lik ekibin üstünlüğü ile sona erdi. Zor günler geçiren Milan, 6 puanla 16. sırada kaldı.

29 Eylül 2019, Pazar 23:54 Son Güncelleme:
- A +
Ribery şov yaptı, Fiorentina Milan'ı dağıttı

Serie A'nın 6. haftasında Milan, San Siro'da Fiorentina'yı konuk etti. Temsilcimiz Hakan Çalhanoğlu'nun 90 dakika sahada kaldığı mücadelede gülen taraf konuk ekip oldu.

Henüz 14'de Pulgar'ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçen Fiorentina, 66'da Castrovilli ile farkı 2'ye çıkardı.

70. dakikada Federico Chiesa'nın ayağından bir de penaltı atışından yararlanamayan Mor Menekşeler, 78'de Ribery ile 4. golü buldu. Kalan dakikalarda başka gol olmadı, Montella'nın öğrencileri deplasmanda 3 puanı 4 golle aldı.

Mücadeleye damga vuran isimlerin başında gelen Ribery, bitmek bilmeyen enerjisiyle göz doldurdu. Milan savunmasına zor anlar yaşatan 36 yaşındaki yıldız futbolcu, alınan galibiyetin başkahramanı oldu.

Bu galibiyetin ardından Fiorentina, 8 puana ulaştı, 9. sıraya yerleşti. Zor günler geçiren ve sezona istediği gibi başlayamayan Milan ise 6 puanla 16. sırada kaldı.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...