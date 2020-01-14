‘Rezerv takım konusu önemli’

Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu çalıştayın başarılı ve faydalı olacak bir çalışma olduğunu dile getirerek, “Çalıştayda birtakım kararların alınması ve uygulanması her şeyden önemli” dedi ve ekledi: “Şu anda benim profesyonel yaptığım 20 futbolcum var. Türkiye’nin değişik kulüplerine gönderiyorum bir şeyler olsun diye ama kendi takımımın altında bir takım olsa bunların hem yukarıya çıkması hem de göz önünde olmasıyla alakalı futbolcu yetiştirme açısından faydalı olacağını düşünüyorum.”