Türkiye Futbol Federasyonu, 30 Haziran gününün ilk saatinde toplantıda Rezerv Lig ile ilgili kararını duyurdu. Profesyonel statüde düzenlenecek ve Süper Lig takımlarının yer alacağı Rezerv Lig ile ilgili gelişmeler de futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Rezerv Lig'de Süper Lig kulüplerinin yerli ve yabancı futbolcuların yanı sıra genç oyuncuları da forma giyebilecek. Kulüpler, A Takım listesinde yer alan tüm oyuncuları (yerli-yabancı) söz konusu ligde oynatabilecek. Ayrıca bu maçlar, A Takım maçlarının olduğu aynı günde oynanacak.

Rezerv Lig nedir?

Türkiye Futbol Federasyonu, uzun süredir gündemde olan Rezerv Lig projesini 2022/23 sezonunda hayata geçireceğini açıkladı. Bu doğrultuda Süper Lig takımlarının rezerv ekibi, A takım fikstürüne göre mücadele edecek ve A takımda şans bulamayan yerli-yabancı tüm futbolcular oynatılabilecek. A takıma oyuncu yetiştirmek ve oyuncuyu hazır tutmak için kurulacak bu ligde temel amaç; futbolcuların sürekli forma giyebilmelerini sağlamak olarak ön plana çıkıyor.

Rezerv Lig'de kaç takım olacak, maçlar ne zaman başlayacak?

Türkiye Futbol Federasyonu, yönetim kurulu toplantısında Rezerv Lig kurulmasını kararlaştırdı. Rezerv Lig müsabakalarında kulüplerin A takım Listesinde bulunan yerli ve yabancı tüm futbolcular oynayabilecek. Profesyonel takım ile rezerv takımı arasında futbolcu geçişi bakımından herhangi bir kısıtlama veya sınırlama olmayacak.

TFF'den konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Rezerv Lig müsabakaları; Süper Lig’de bulunan 19 kulübümüzün katılımı ile, Süper Lig fikstürüne göre ve A Takım maçları ile aynı günde oynanacak şekilde düzenlenecektir.

Rezerv Lig müsabakalarında, Kulüplerin A Takım Listesinde bulunan yerli ve yabancı tüm futbolcular (35) oynatılabilecektir.

Sezon içerisinde, kulübün Profesyonel A Takımı ile Rezerv Takımı arasında, futbolcu geçişi bakımından herhangi bir kısıtlama veya sınırlama olmayacaktır.

Rezerv Lig’e ilişkin diğer hususlar, Rezerv Lig statüsünde ilan edilecektir.







