MENÜ

(Rezerv Lig) Adana Demirspor - Sivasspor maç sonucu: 3-1

Rezerv Lig’in 2. hafta maçında Adana Demirspor ile DG Sivasspor karşılaştı. Müsabakayı Adana temsilcisi 3-1’lik skorla kazandı.

15 Ağustos 2022, Pazartesi 12:02 Son Güncelleme:
- A +
(Rezerv Lig) Adana Demirspor - Sivasspor maç sonucu: 3-1

Bu sezon ilk kez uygulamaya konulan Rezerv Lig'in 2. haftasında, Adana Demirspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Adana Demirspor tesislerinde oynanan ve Volkan Okur, Adem Şahan, Mehmet Pekmezci hakem üçlüsünün yönettiği maçı Adanaspor kazandı.

Maçın 24. dakikasında Berk Yıldız, 42. dakikasında Salih Kavrazlı ve 45+2. dakikada Jovan Mavex’in attığı goller Adana Demirspor’u galibiyete taşıdı. Yiğidolar’ın tek golü ise 20. dakikada Emirhan Tak’tan geldi.

Bu skorun ardından Sivas temsilcisi, 1 puanda kalarak 13. sıraya geriledi. Adana Demirspor ise puanını 3’e çıkartarak 9. sıraya yerleşti.

İHA

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...