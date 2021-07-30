Rezan Epözdemir: Önemli bir adım atıldı

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Genel Kurulunda yapılan statü değişikliğine ilişkin açıklamada bulundu.

GSTV’de konuşan Epözdemir, alınan kararla Türk futbolunda adaleti ve hakkaniyeti sağlamak adına kurulların tarafsız ve bağımsız olması yolunda önemli bir adım atıldığını belirtti.

Türk futbolunun önemli sorunlarının bulunduğu aktaran Epözdemir, "Kulüpler Birliği Vakfı en son TFF’ye bir başvuru yaptı. Limit problemi var, yabancı sayısı, yayın haklarıyla ilgili çok ciddi bir travma var. Kulüplerin, özellikle de 4 büyük kulübün ve Galatasaray’ın tabii ki hukuk kurullarının bağımsızlığı, adalet dağıtması ve tarafsızlığıyla ilgili çok ciddi endişeleri var." ifadelerini kullandı.

Yayın hakları, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Disiplin Kurulu ve Tahkim Kurulu’nun tarafsız ve bağımsızlığıyla ilgili yaptıkları talepten söz eden Epözdemir, şöyle devam etti:

"Biz şunu arzu ediyoruz Galatasaray Spor Kulübü olarak adalet ve hakkaniyet zemininde bir yarışma olsun. Hak eden kazansın, rekabetçi bir anlayış egemen olsun. Hukuk kurulları başkaca parametreler, kazananın belirlenmesinde belirleyici olmasın. Bunun için de adil, hakkaniyetli, tarafsız, bağımsız, silahların eşitliği ilkesinin egemen olduğu bir yapıyı tahsis etmek lazım. Türkiye Futbol Federasyonu bununla ilgili bu Genel Kurul’da bir statü değişikliği getirmiş. Bu kurulları tarafsız ve bağımsız hale getireceklerini söylüyorlardı. Birincisi Federasyon Başkanı teklif etmesin ama yine yönetim seçsin. Pratikte hiçbir değişiklik yok. İki bu kurullara biz tarafsızlık ve bağımsızlık yemini ettirelim. Biz de dedik ki tarafsızlık ve bağımsızlık yeminleriyle kurullar bağımsız hale gelmez. Başkanın teklifini çıkarıyorsunuz ama yine yönetim seçiyor. Burada 3 tane bağımsız enstrümanı bir araya getirmek lazım. Bir organik bağımsızlık, iki ekonomik bağımsızlık, üç fiziki bağımsızlık."

Rezan Epözdemir, yeni düzenlemenin olumlu yansımalarının olduğunu vurguladı.

TFF’nin yapıcı bir adım attığını dile getiren Epözdemir, "Türk futbolunda devrim mahiyetinde bir adım atılmış olundu. UÇK, Disiplin ve Tahkim Kurulu, TFF yönetimi ile değil, bir sonraki genel kurullarda seçilecek. Dört yıl süre ile görev alacak. TFF’den tam olarak bağımsız ve tarafsız olacak. TFF ile organik, ekonomik ve fiziki bir bağı olmayacak. Hukuk kurulları aday komisyonları tarafından gönderilen 39’ar kişilik listelerden seçilecek. Özlük ve huzur haklarını, maaşlarını bizim başvururken ödediğimiz harçlardan alacaklar. Tam bağımsız şekilde karar alma mekanizması bu suretle işleyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Alınan kararın yeterli olmayacağını, sistemle ve TFF’nin yürütmüş olduğu süreçlerle ilgili çok ciddi endişelerinin bulunduğunu vurgulayan Epözdemir, şunları kaydetti:

"Galatasaray Kulübü olarak bunun takipçisi olacağız. Biz burada sürece öncülük ettik. Dik duruş sergiledik. Kulüpler olarak uzlaşma ile birlikte ortaya bir irade koyduk. Sonuç aldık. Bundan sonra da aynı tavrımız kesin ve net bir şekilde devam edecek. Galatasaray artık sessiz kalmayacak. Bir haksızlık varsa sonuna kadar hukuki mücadelesini yapacak. Kimse Galatasaraylı aktörlerin, Galatasaray başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin iradesini akamete uğratmayacak. Kimse Galatasaray için çifte standart uygulayamayacak. Bu kurullar bundan sonra da hak arama mekanizmasını ve özgürlüğünü kullanırken bir çifte standart yaparsa bu kurulların karşısında önce Galatasaray Spor Kulübü olacak. Biz adaleti kendimiz için değil başkaları için istiyoruz. Adaleti yalnız kendiniz için isterseniz bu bir taleptir. Adaleti başkaları için isterseniz bu bir tavır ve iradedir. Mesela Galatasaray Kulübü ilk defa bir sonraki TFF Genel Kurulda statünün 22. maddesinin değiştirilmesi konusunda önerge çalışması yapıyor. Hazırlık yapıyoruz şu anda çalışıyoruz. Biz istiyoruz ki, futbolun tüm aktörleri futbolun yönetimi konusunda temsil edilebilsin. Hepsi söz sahibi olsun. Hepsi adil ve eşitlikçi anlayışıyla birlikte karar alma mekanizmasına ortak ve birlikte katılsın. TFF yönetimi belirlenirken de böyle, kurullar seçilirken de böyle. Statünün 22. maddesine bakıyorsunuz, Süper Lig kulüpleri 7’şer delege ile, toplam 140 delege ile TFF’de temsil ediliyor. 1. Lig 2’şer delege ile, 2. ve 3. Lig takımları birer delege ile sadece başkan düzeyinde temsil ediliyor. Amatör federasyonlar da toplam 10 delege ile temsil ediliyor. Biz diyoruz ki, 1’inci, 2’nci ve 3. Ligleri de kucaklayan, onlara da eşitlikçi, adil ve hakkaniyet zemininde temsil hakkı veren, adil bir temsiliyeti merkeze alan bir anlayış egemen olsun. Bu statünün 22. maddesi değişsin. Galatasaray olarak fedakarlık yapmaya hazırız. Delege sayımızdan da fedakarlık yaparız biz. Yeter ki 1. Lig, 2. Lig ve 3. Ligdeki futbol kulüpleri de temsilci düzeyinde Genel Kurulda eşit, adil, hakkaniyetli ve adil bir temsiliyet duygusuyla katılabilsin."

"Biz bu TFF’yi ibra etmiyoruz"

Rezan Epözdemir, Galatasaray’a geçmişte yapılanlardan dolayı "Biz bu TFF’yi ibra etmiyoruz." ifadesini kullandı.

İbra konusunda çekimser kaldıklarını dile getiren Epözdemir, "Bu süreçte Sayın Başkanımız önderliğinde bir ibra etmeme kararı aldık ve çekimser kaldık. Dolayısıyla bir ibra edilme durumu söz konusu değil. Onu vurgulayayım. Aslında biz ibra etmemeyi de düşünebilirdik. Ama bir gece öncesinde hem iki tane temel talebimizin Süper Lig A.Ş.’ye bu yayın haklarının devri meselesinin bizim için çok önemli ve aynı zamanda bu kurulların adil ve hakkaniyetli bir şekilde oluşturulması meselesinde TFF uzlaşma iradesini egemen göstermesi, uzlaşmak durumunda kalması o noktada geri adım atması ve bizim taleplerimizin incelenmesi nedeniyle biz çekimser kaldık. İbra etmedik. Bir duruş sergiledik. Bunu özellikle vurgulamak gerektiği kanaatindeyim." şeklinde görüş belirtti.