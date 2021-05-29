Galatasaray Başkan Adayı Burak Elmas'ın listesinde Fatih Terim'in avukatı Rezan Epözdemir de yer aldı. Asil yönetim listesinde yer alan Rezan Epözdemir, Burak Elmas'ın başkan seçilmesi durumunda yönetim kurulunda olacak. Henüz tam görevi belli olmayan Epözdemir, Fatih Terim'in avukatı olarak biliniyor.

Peki Rezan Epözdemir kimdir, nereli?

İstanbul, Fatih doğumlu olan Rezan Epözdemir baba tarafından Bitlis'lidir. İlkokulu Haznedar Abdi İpekçi İlköğretim Okulu'nda okudu. Daha sonra eğitimine Dr. Refik Saydam İlköğretim okulunda devam etti. Liseyi Osman Ülkümen Lisesi'nde okudu. Bu okuldan okul birincisi olarak mezun oldu.

Daha sonra Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesini 2. olarak bitiren Av. Dr. Rezan Epözdemir, yüksek lisans eğitimini ise Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim dalında tamamlayarak onur derecesi ile mezun olmuştur.

Akabinde Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim dalında "Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması" isimli doktora tezini başarıyla tamamlayarak yüksek onur derecesi ile Hukuk Doktoru olmuştur. İlki "Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması", diğeri "Taraf Ehliyeti" olmak üzere yayınlanmış iki adet kitabı bulunan Epözdemir, çeşitli üniversitelerde öğretim görevlisi olarak ders vermektedir.

İş, Sanat ve Spor dünyasından birçok önemli ismin vekilliğini yapan Av. Dr. Rezan Epözdemir, birçok alanda dava takibi yapmakta ve önemli şirketlere hukuk danışmanlığı yapmaktadır.

Çeşitli dergi ve gazetelerde, "Türk Ceza Hukukunda Tefecilik Suçu", "Yeni Düzenlemeler Işığında Uzlaştırma Müessesine Bakış", "Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat", "Gönüllü Vazgeçme", "Bilişim Sistemlerinde Arama ve El Koyma Tedbirleri", "İddianamenin İadesi", "Ceza Muhakemesinde Müdafinin Önemi, Hukuki Statüsü ve Müdafiden Yararlanma Biçimleri", "Verileri Hukuka Aykırı olarak verme veya Ele Geçirme Suçu" "2010 Anayasa Değişikliklerinde Çocuk Hakları ile Uluslararası Sözleşmeler Arasındaki İlişki", "Yargıçların Tutuklama Kararları İle İlgili Hukuki Sorumluluğu", "Basın Açıklamalarıyla Kişilik Haklarının İhlalinde Hukuka Aykırılık", "İspatın Konusu" "Müsabaka alanlarındaki sporcuların hakaret içeren eylemleri ile kasten yaralama ve mala zarar verme eylemlerinin Türk Ceza Hukuku açısından değerlendirilmesi", "Kişilerin Huzur ve Sükûnunu Bozma Suçu" başlıklı makaleleri yayımlanan Epözdemir, kamuoyunun takip ettiği bir çok önemli dosyada Avukat olarak görev yapmaktadır.

Üniversitelerde öğretim görevlisi olarak ders veren Epözdemir, bu kapsamda birçok panel ve seminerlerde konuşmacı olarak yer almıştır. "6222 sayılı Kanuna Genel Bir Bakış, Yargı Uygulamaları ve Çözüm ile Değişiklikleri Önerileri", "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu", isimli uluslararası tebliğleri sunmuştur. Av. Dr. Rezan Epözdemir, pek çok sosyal sorumluluk projesinde yer alarak mağdur vekilliği yapmakta, bu kapsamda sivil toplum örgütlerinde ve meslek kuruluşlarında etkin çalışmalar yürütmektedir.